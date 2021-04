Dopo la sosta per le nazionali iloggi tornerà in campo per affrontare il Crotone in vista della 29ª giornata di Serie A. Gattuso dovrà rinunciare a, out per infortunio. Anchenon scenderà in campo, ma la buona notizia è che rientra tra i convocati e andrà in panchina, con il problema alla mano che sembra essere già superato, o quasi.Gattuso manderà in campo i giocatori che hanno subito meno stress fisico in questi giorni in vista di Juve-Napoli che andrà in scena tra quattro giorni. I vari Meret, Di Lorenzo, Insigne e Mertens non sono scesi in campo negli ultimi impegni e hanno avuto modo di riposare. Hanno preparato la sfida a Castel Volturno Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Bakayoko e Politano. 9/11 che andranno in campo dovrebbero essere quindi più freschi. Tra i pali spazio a. Difesa a 4 con il rientro diche sostituirà Koulibaly squalificato. Sulle fasce riecco Di Lorenzo e sull'out mancinoin vantaggio suprenderà il posto di Demme che è fermo causa infortunio. In coppia con lui. La novità sarà nel reparto offensivo con Zielinski che partirà dalla panchina e subentrerà a gara in corso. Il suo posto lo prenderàSulle fasce. Quest'ultimo farà staffetta con Lozano.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabián Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.