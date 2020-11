Oggi alle 18:55 il Napoli scenderà in campo per affrontare la trasferta croata contro il Rijeka. Non sono ammessi errori, bisogna portare a casa tre punti in questo momento molto importanti. Gattuso cambierà qualcosa, per dare spazio anche a chi è più fresco, forte del fatto di avere una rosa equilibrata e competitiva.



Tra i pali ecco che ci sarà Meret al posto di Ospina. Davanti a lui la coppia Koulibaly-Maksimovic. Difesa a 4 che dovrebbe vedere Mario Rui a sinistra, mentre il ballottaggio tra Hysaj e Di Lorenzo a destra, con il primo favorito sul secondo. Nella mediana ecco il ritorno di Demme e altra chance per Lobotka, con Bakayoko che riposerà. In attacco spazio a Petagna al posto dello squalificato Osimhen. Alle sue spalle dovrebbe agire Mertens, con Politano a destra ed Elmas che scalpita per una maglia da titolare in vantaggio su Lozano. Non è al 100% Insigne, che subentrerà a gara in corso.



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Gattuso.