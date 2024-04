Napoli, le ultime dall'infermeria: novità su Kvaratskhelia e Ngonge

in occasione della 31a giornata di Serie A. Azzurri che nell'ultimo impegno contro l'Atalanta hanno dovuto fare a meno di, alle prese con un problema muscolare rimediato con la sua Georgia. Ora tutti gli occhi sono sul numero 77 del Napoli, ma anche suche in questi giorni si è fermato a causa di una contusione alla coscia sinistra.L'allenamento odierno ha strappato un sorriso a Calzona, in un momento complicato. Sì, perché in vista del match di domenica contro il Monza (fischio d'inizio ore 15:00)Le ultime dal report della SSC Napoli riguardo l'allenamento di questa mattina presso il Konami Training Center di Castel Volturno:

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all'U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico. Il gruppo ha chiuso la seduta disputando una partitina a campo ridotto.Dunque, migliorano le condizioni di Ngonge e Kvaratskhelia. I due calciatori quasi sicuramente saranno a disposizione per Monza-Napoli.