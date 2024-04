Indagine falso in bilancio: De Laurentiis interrogato sull'affare Osimhen al Napoli

Il presidente delè arrivato da pochi minuti in Procura aper esserenell'ambito dell'indagine che lo vede accusato diIl procedimento è legato a presunte plusvalenze fittizie relative all'attaccante nigerianonel 2020 dal. Per questa vicenda, lo scorso gennaio, i pm di piazzale Clodio hanno sollecitato per il patron del Napolie altri indagati la richiesta di rinvio a giudizio.- L'operazione riguarda il trasferimento di Osimhen dal Lille al Napoli nel 2020, un affare che ha già fatto discutere. Nel mirino anche i giocatori che rientrarono nell'affare: il portieree tre giovani del settore giovanile azzurro,

Come emerso dal bilancio del Napoli al 30 giugno 2021, i tre giovani, (oltre 5 milioni la valutazione di Karnezis), cifre apparse fuori mercato per giocatori che avevano tutto da dimostrare. Liguori stesso, in un'intervista del 2021, si lamentò della situazione spiegando di non essere mai stato a Lille e che "non era un’operazione fatta per noi, per il nostro futuro. Era per altro. Ci siamo bruciati per 'colpa' del Napoli. Perché noi non sapevamo nulla".Nel dettaglio, dal bilancio 2021, le cifre dell'operazione: Osimhen fu acquistato dal Napoli per 76.356.819 euro, i quattro calciatori sopracitati andarono al Lille generando plusvalenze complessive di poco superiori ai 20 milioni di euro.

- Ciro– 7.026.349 euro (plusvalenza 7.026.349 euro)- Orestis– 5.128.205 euro (plusvalenza 4.828.205 euro)- Luigi– 4.071.247 euro (plusvalenza 4.071.247 euro)- Claudio– 4.021.762 euro (plusvalenza 4.021.762 euro)