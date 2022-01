Il Napoli si è allenato questa mattina a Castel Volturno, in programma c'è la sfida di domani contro il Bologna al Dall'Ara. Ecco il report di oggi con le ultime dall'infermeria:



Lavoro sul campo 1 per la squadra. Dopo una prima fase di torello il gruppo ha svolto esercitazione su palle inattive, lavoro tattico e partita a campo ridotto. Insigne ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Ospina ha fatto terapie e personalizzato in palestra.