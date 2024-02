Napoli, le ultime in vista del Milan: Mazzarri ritrova due infortunati. La situazione di Zielinski

Meno due a Milan-Napoli, domenica alle 20:45 ci sarà il fischio d'inizio a San Siro per quella che sarà una gara molto importante per la squadra di Walter Mazzarri. C'è un quarto posto da conquistare che passa attraverso la continuità di risultati e anche i big match, come quello contro i rossoneri. Mancherà sicuramente Victor Osimhen, impegnato con la sua Nigeria per la finale di Coppa d'Africa contro la Costa d'Avorio. Rosa praticamente quasi al completo tra le fila del Napoli, dunque, perché dall'allenamento di oggi arrivano notizie incoraggianti anche sui lungodegenti. Ecco il report della sessione mattutina al Konami Training Center:



IL REPORT - Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 24esima giornata. La squadra ha lavorato sul campo 3 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercizi di rapidità e seduta tecnico tattica. Zielinski, Olivera e Meret hanno lavorato in gruppo.



NIENTE CONFERENZA - Domani ci sarebbe dovuta essere la consueta conferenza di Walter Mazzarri per presentare la sfida contro il Milan. Il tecnico del Napoli, però, non parlerà e lo farà direttamente a pochi minuti dal fischio d'inizio ai microfoni di DAZN, per poi raccontare il match dopo il triplice fischio anche in conferenza stampa.