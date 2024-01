Napoli, le ultime in vista del Toro: problemi per un altro difensore, il punto sugli infortunati

Allenamento mattutino per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri si preparano in vista del match di domani contro il Torino. Arrivano novità dall’infermeria con Walter Mazzarri che deve già far fronte a diverse assenze:



La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro di rapidità e chiusura con partitella a campo ridotto. Gaetano, Juan Jesus e Zanoli hanno lavorato in gruppo. Ostigard non si è allenato per una gastroenterite.