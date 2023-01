Mattinata di lavoro a Castel Volturno per il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti prepara la sfida di domenica contro la Roma. Ecco il report dell'allenamento da Castel Volturno con le ultime sulle condizioni di Kvaratskhelia:



La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e lavoro di tecnica.

Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi: un gruppo ha lavorato su stazioni di forza mentre l'altro ha effettuato esercitazione tattica. Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto. Kvaratskhelia ha svolto l'intera seduta in gruppo. Primo giorno di allenamento in azzurro per Gollini.