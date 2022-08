Domani il Napoli scenderà in campo al Bentegodi per affrontare il Verona in occasione della prima giornata di campionato. Fischio d'inizio ore 18:30. Gli azzurri questa mattina si sono allenati, ecco il report della sessione odierna con le ultime sugli infortuni:



Il gruppo dopo una fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica a tutto campo e partita a campo ridotto. A chiusura di sessione esercitazione su calci piazzati. Ambrosino ha svolto personalizzato in palestra. Per Fabián lavoro personalizzato.