Dopo il grande successo contro l'Atalanta, il Napoli si proietta già verso il prossimo impegno. Mercoledì al Maradona arriverà l'Eintracht Francoforte per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ecco le ultime sulle condizioni degli infortunati con il report dell'allenamento di questa mattina:



La squadra ha iniziato la seduta con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo è stato impegnato in esercitazioni su calci piazzati, seduta tecnico tattica e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con esercitazione tattica a campo ridotto. Raspadori ha fatto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha svolto tutto il lavoro in gruppo. Kim e Meret hanno svolto prima parte di lavoro in gruppo e seconda parte allenamento individuale.