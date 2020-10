Non è ancora recuperato Lorenzo Insigne. Questo il report di casa Napoli dopo l’allenamento di oggi: “Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. La squadra in avvio ha svolto riscaldamento e torello. Successivamente esercitazione tecnica e lavoro finalizzato al possesso palla individuale. Chiusura con partitella a campo ridotto e seduta aerobica. Terapie e palestra per Insigne”.