Quella di domani ha tutti i presupposti per essere una bellissima giornata per il Napoli. Nel match delle 15 contro il Lecce è previsto il pienone allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta.



Così il Napoli, vista la grande affluenza, ha deciso di anticipare l'ingresso allo stadio. Ecco il comunicato della SSC Napoli:



In occasione della gara di Campionato Napoli vs Lecce, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 12:00 per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’importante evento calcistico.



Si invitano i tifosi napoletani a contribuire alla giornata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica dei tifosi azzurri, di prendere visione del regolamento d’uso dello Stadio San Paolo, di lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga ed a non utilizzare fumogeni, petardi e qualsiasi altro materiale pirotecnico.



Si ricorda, infine, che per accedere allo Stadio sarà necessario presentare un valido documento di identità, unitamente al titolo di accesso (biglietto o abbonamento).