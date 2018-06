Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa Leno-Napoli: "Il Napoli è una finestra spalancata - ormai da un anno circa - sulla sua vita: è continuato il chiacchiericcio, il management è stato avvicinato e l’intesa economica praticamente individuata: però c’è la clausola, ventotto milioni di euro, ritenuta rilevante ed è intorno a quella cifra che la vicenda s’è impigliata, diffondendo un pessimismo che però compare e sparisce, come ogni dettaglio del mercato. L’ottimismo, invece, è nella volontà di Leno, nella sua scelta compiuta, nella disponibilità assoluta a rimettersi in gioco in Italia e a ripartire da Napoli, con Ancelotti allenatore ed un carico di ambizioni testimoniato dal recente passato del club e dalla storia di un tecnico che ha vinto ovunque e non si è stancato di farlo"