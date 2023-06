È il giorno del Napoli, la festa delle feste. Lo scudetto è stato vinto oramai lo scorso 4 maggio in occasione del pareggio di Udine, i festeggiamenti vanno avanti da un mese e non c’è la minima intenzione di fermarsi. Anzi, oggi gli azzurri alzeranno la coppa al Maradona ed ecco il bagno di folla con migliaia di napoletani all’esterno dello stadio.



​FESTA PREPARTITA - Si comincia ore e ore prima del fischio d’inizio con i tifosi all’esterno del Maradona che festeggiano sventolando bandiere, accendendo fumogeni azzurri e cantando tanti cori da campioni d’Italia. Furgoni con tante persone che ballano tutte insieme in un giorno di festa e gioia per l’intera città di Napoli. La giornata scudetto è appena iniziata.