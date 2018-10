Il confronto statistico tra Napoli e Liverpool fa credere ai trader che ci sarà un buon numero di reti. Il Napoli in questo avvio di stagione ha subìto parecchi gol (10 in 8 gare, 1,25 a partita), il Liverpool ha segnato tanto (19 gol in 9 incontri, 2,11 di media). L’Over (scommessa su almeno tre gol complessivi) è a 1,57. Quanto ai protagonisti, il più atteso è Mohamed Salah: l’egiziano (tre reti stagionali) ha la quota più bassa tra i marcatori, 2,25, nonostante abbia segnato solo un gol al Napoli tra i suoi 35 in Serie A. Poi Sturridge, a 2,75, viene preferito a Manè (ancora a secco in Europa, è dato a 3,00), mentre per gli azzurri risponde all’appello la coppia gol Milik-Insigne (otto gol in “A”) per cui le reti si giocano a rispettivamente a 3,00 e 3,50.