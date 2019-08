Dopo aver incontrato la dirigenza della, Frank, intermediario che cura gli interessi di Fernando, ha incontrato, sempre a, la dirigenza del. Il centravanti basco, svincolato dopo l'esperienza più che positiva al, è alla ricerca di una nuova avventura e il ritorno in Italia lo stimola e lo stuzzica. Per questo motivo, Napoli e Fiorentina (con Inter e Lazio sullo sfondo, molto defilate) si stanno dando battaglia.Come riporta firenzeviola.it,ha incontrato il direttore sportivo del, Cristiano, in un ristorante fiorentino trae lo stadio Artemio: la richiesta dell'ex Juve è la stessa, quella di un contratto biennale. Col giocatore che, tra Viola e Azzurri, ha un gradimento particolare per questi ultimi, vista la possibilità di disputare la Champions e di lottare per lo scudetto. Confermato, quindi, quanto rivelato da calciomercato.com ieri: e, viste le difficoltà per arrivare a, si cautela parlando con il gigante basco.