Fernando Llorente sta prepotentemente tornando di moda per le squadre di Serie A che sono ancora alla ricerca di una punta, e dopo i primi segnali e sondaggi di inizio estate c’è la sensazione che le prossime ore saranno decisive. Dopo aver ricevuto e ascoltate varie proposte, la punta ex Juventus e Tottenham vuole trovare una nuova squadra, con un occhio di riguardo all’Italia, dove ritornerebbe volentieri ed ha molte richieste.



INCONTRI- L’entourage del giocatore, di comune accordo con il bomber spagnolo, ha accelerato le trattative, per formalizzare il trasferimento in tempi brevi. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, le prime squadre che incontreranno il fratello agente Jesus Llorente e l’intermediario Trimboli saranno Napoli e Fiorentina. In questo momento è già in corso il summit tra l’operatore e Daniele Pradè, che segue il ragazzo da tempo, mentre Jesus incontrerà Giuntoli nelle prossime ore.



PREFERENZE- Fernando intanto aspetta di sapere come andranno i primi incontri, conscio che oltre a viola e partenopei restano alla finestra, anche se più lontane Inter e Lazio. L’attaccante basco, però, ha già espresso la sua volontà, mettendo in cima alla lista di preferenze il Napoli, dove troverebbe un progetto ambizioso e la possibilità di lottare da subito per il titolo. Si attendono quindi sviluppi nei prossimi giorni, che saranno decisivi, sia per il ragazzo che per il famoso valzer delle punte, ormai sempre più vicino ad entrare nel vivo.