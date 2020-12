Farà la valigia, questa volta per davvero. Dopo un'estate ad aspettare l'offerta giusta,A 35 anni ha ancora voglia di dare molto, vuole sentirsi parte di un progetto, a differenza di quanto sta succedendo al Napoli. In un anno e mezzo in azzurro l'attaccante spagnolo ha collezionato 25 presenze, spalmate in 685', con un 4 e 1 assist all'attivo.: ​28' giocati tra il 6 gennaio e il 26 gennaio, tra Inter, Lazio, Fiorentina e Juventus, l'ultimo match della stagione 2019-20, 19' contro il Torino, il 23 dicembre scorsoIl Napoli, al quale è legato da un contratto in scadenza a giugno, da 2,5 milioni di euro netti a stagione, a gennaio è pronto a lasciarlo partire gratis, per risparmiare il 50% del suo ingaggio, ora tocca al suo entourage trovargli una sistemazione.così come a Benevento, Parma e Sampdoria, che ha però scelto di fare un tentativo per Cutrone . Al momento nessuna pista va esclusa, il fatto di aver giocato con il contagocce non è però un punto a suo favore.