Come riporta il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli ancora non è riuscito a colpire l’avversario su azione. Sabato c’è la Fiorentina e poi sarà la volta della Juventus. Gattuso sta recuperando gli infortunati e potrà fare le scelte per recuperare terreno in campionato. Mertens e Maksimovic rientrano oggi, Koulibaly è ancora in forse. «Il mercato sarà recuperare i miei giocatori», ha aggiunto l’allenatore. I nuovi: ieri ha iniziato con Demme, da oggi avrà Lobotka (numero 98) e in porta proverà a insistere con Ospina. «Meret è un patrimonio della società, ma ora è un filino indietro».