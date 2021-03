In settimana Gattuso ha visto un altro stop tra i suoi giocatori. Si tratta di Stanislav Lobotka. Il centrocampista ex Celta Vigo non si è potuto allenare a causa della tonsillite e oggi non è partito con la squadra per affrontare la trasferta capitolina per il posticipo serale di domani contro la Roma.



Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina Lobotka è stato ricoverato alla clinica napoletana Ruesch per la forte tonsillite. Ha bisogno di curare un ascesso e non è escluso che, dopo che sarà passata l'infiammazione, dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Il suo rientro in squadra è previsto non prima di Pasqua.