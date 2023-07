Il Napoli punta Giovanni Lo Celso per il centrocampo. Il calciatore spagnolo di proprietà del Tottenham è in uscita dopo aver giocato in prestito al Villarreal nell'ultimo anno e mezzo. Nuovo prestito, questa volta lo vuole il Napoli con la stessa formula (che già lo seguiva dodici mesi fa) ma gli Spurs vogliono capitalizzare e ottenere una cessione a titolo definitivo. Si presenta anche una nuova ipotesi, ovvero quella del prestito ma con obbligo di riscatto.



LA CONFERMA - Una trattativa che è in piedi e la conferma arriva dallo stesso entourage del calciatore a Radio Punto Nuovo: "Se ne sta parlando, ma per il momento non c'è ancora nulla di chiuso". Una destinazione gradita per Lo Celso, ma poi eventualmente si dovrebbero andare a limare i dettagli dell'ingaggio, oggi troppo alto (oltre 4 mln a stagione). Prima di tutto, però, servirà presumibilmente l'uscita di Zielinski perché al posto dell'ormai ex Napoli Ndombele, Garcia ha chiesto un calciatore fisico. Dunque, Lo Celso non sarebbe il suo sostituto ma quello di Zielinski. E sarebbe l'innesto giusto per le idee del neo-allenatore del Napoli che ha chiesto giocatori di qualità, gente che sappia giocare a calcio.