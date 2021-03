è arrivato lo scorso anno con aspettative altissime da parte dei tifosi, visto anche l'investimento economico importante da parte del Napoli. Alla sua prima stagione in azzurro ha deluso un po' tutti, il rendimento è andato di pari passo con i risultati della squadra. Quest'anno però si è visto tutt'altro Lozano, capace di trascinare la squadra nei momenti complicati, fondamentale quando si cercava una soluzione diversa anche nelle gare più bloccate.Questi sono numeri importanti, che si avvicinano a quelli che collezionava con la maglia del PSV. C'è stata però un ostacolo,- Nel finale di gara, a pochissimi minuti dal fischio finale, Lozano ha sentito tirare in un allungo. Nonostante il dolore è rimasto in campo per le ultime battute, calciando anche via un pallone al limite dell'area del Napoli. Il giorno dopo gli esiti degli esami:Forse uscendo dal campo immediatamente l'entità dell'infortunio sarebbe stata meno grave. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, adesso l'importante è il recupero di Lozano che- dopo un mese -- Il Napoli non ha fretta perché finalmente Gattuso ha quasi tutti i giocatori a sua disposizione, mancano solo Petagna, Ghoulam e, appunto, Lozano. Però il rientro del messicano pare oramai imminente. Il giocatore sta finalmente meglio, ieri si è allenato nonostante il secondo giorno di riposo di fila concesso dal tecnico calabrese. Ha ancora tre giorni per tornare a lavorare completamente con la squadra.. L'obiettivo è dedicargli magaridopo un mese di stop, per averloIl finale di stagione si avvicina, il Napoli ha bisogno del miglior Lozano per tornare a giocare la Champions League il prossimo anno.