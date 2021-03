Dopo due giorni di riposo il Napoli è tornato ad allenarsi questa mattina a Castel Volturno. In vista c'è la sfida di domenica sera a San Siro contro il Milan. Ecco il report della sessione mattutina:



La squadra ha svolto la seduta sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e lavoro aerobico. ​Successivamente esercizi di passing drill e possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lozano ha svolto terapie, lavoro personalizzato in campo e una prima parte in gruppo. Per Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra.