Napoli, Lukaku: "E' un onore giocare per questa società"

bagna il suo esordio con ilsegnando il gol che rimette in equilibrio la sfida contro il, aprendo la strada al gol vittoria di Anguissa. Il 2-1 in rimonta regala al nuovo centravanti di Antonio Conte una prima volta dal sapore dolce. Intervenuto ai microfoni di Dazn, il belga ha commentato così la vittoria sul Parma:"E' un onore giocare per questa società, questa squadra e questi tifosi. Questi ragazzi mi hanno accolto molto bene. Abbiamo lavorato molto bene e quello che abbiamo fatto in allenamento è stato ripagato"."Ormai è diventata un'abitudine per me fare gol all'esordio, ma alla fine abbiamo vinto e questo è l'importante".

"Se sono contento di ritrovare Conte? Molto contento. Ora dobbiamo lavorare, è un percorso che inizia oggi".