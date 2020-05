Dopo uno stop di quasi due mesi i club dipossono tornare ad allenarsi. È arrivato il via libera da parte del Viminale ed ilè già al lavoro per riprendere immediatamente le consuete sedute a Castel Volturno.- Il primo segnale di un passo in avanti per quanto riguarda la SSC Napoli è arrivato nella conferenza tenuta dal Governatore della Regione Campania,, venerdì 1 maggio. Ha aperto alla possibilità di poter scendere in campo il prima possibile, convinto del programma presentatogli dal presidente degli azzurri,ed ora ci si prepara per tornare in campo, in attesa solo dell'ufficialità.- Per tornare in campo il Napoli ha preparato un programma che rispetti le norme di sicurezza.di Castel Volturno e li occuperanno solo quattro giocatori per volta.e sarà adottato un distanziamento di circa 20 metri tra giocatori. Presenti un medico sociale con defibrillatore e due membri dello staff di Gattuso.né del campo né dell'hotel Golden Tulip, che solitamente ospita la squadra. I giocatori raggiungeranno singolarmente ed autonomamente il centro sportivo, lasciando la macchina nel parcheggio interno e recandosi direttamente al terreno di gioco.- Verranno in primis effettuate. Poi tutti i giocatori, Gattuso, il ds Giuntoli, lo staff tecnico e medico saranno sottoposti due volte a settimana ai tamponi.- Il primo obiettivo era quello di tornare in campo già lunedì 4 maggio. Ma sembra quasi impossibile. C'è bisogno dei tempi necessari per intervenire in sicurezza, senza andare di fretta. CosìPer gli allenamenti a Castel Volturno, invece, è prevista la ripresa tra giovedì 7 maggio e venerdì 8 maggio.