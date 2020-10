Non sono giorni semplici quelli che stanno vivendo i giocatori del Napoli. Prima la quarantena in seguito alla positività di Elmas e Zielinski, poi il 3-0 a tavolino sancito ieri dal Giudice Sportivo in favore della Juventus.



Per Alex Meret la situazione peggiora ancor di più. È infatti venuto a mancare il nonno del portiere azzurro ed ecco il messaggio di vicinanza da parte della SSC Napoli:



"Un abbraccio commosso ad Alex Meret e alla sua famiglia per la scomparsa del nonno".