Seconda amichevole per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Dopo il pareggio contro l'Adana Demirspor di Balotelli e Montella, oggi in campo alle 20:30 contro il Maiorca. Spalletti si affida nuovamente al 4-3-3. Tra i pali Meret. Difesa con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Rrahmani e il nuovo acquisto Kim al centro. In mediana Fabián Ruiz, Lobotka e Zielinski. Tridente composto da Lozano e Kvaratskhelia sulle fasce, a supporto della punta Osimhen. Non saranno neanche in panchina Idasiak, Zedadka, Ambrosino e Olivera. Quest'ultimo out a causa di una forte emicrania.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Fabián, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.



MAIORCA: Rajkovic, Copete, Grenier, Abdon, Baba, Rodriguez, Maffeo, Costa, Raillo, Rodriguez, Gaya. All. Aguirre.