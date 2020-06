Ai microfoni di SKY Sport ha parlato Nikola Maksimovic, difensore del Napoli. Queste le parole del difensore serbo:



CHAMPIONS - "Finché ci sarà la possibilità per lottare per il quarto posto noi ce la giocheremo".



LA FORMA - "È il mio momento migliore da quando sono a Napoli, sicuramente. Non ho mai avuto così tanta continuità. Giocavo 1-2 partite al massimo, ma poi panchina. Ora invece ho la continuità e per un giocatore una situazione del genere è molto più semplice".



GATTUSO - "Mi piace tanto, i suoi allenamenti, come prepara le partite. Quando ci sono i momenti difficili ci è sempre vicino e ci aiuta per uscirne e farci rendere ancora meglio".



NAPOLI - "È molto bello vincere in questa città perché i tifosi meritano tanto".