Secondo la Gazzetta dello Sport, per sostituire Kevin Malcuit, il Napoli non punterà agli svincolati nonostante l'emergenza: Mario Rui sta recuperando, Ghoulam non è in condizione: "Tutti stretti attorno a Kevin Malcuit, compagni e amici: il suo infortunio è grave – lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro – e di fatto per l’esterno destro francese la stagione agonistica è già finita. Oggi sarà a Roma e probabilmente verrà operato a Villa Stuart dal professor Mariani. Auguri a Kevin per rivederlo la prossima estate in campo. Il d.s. Cristiano Giuntoli e il club non sono comunque intenzionati a ricorrere ad atleti svincolati".