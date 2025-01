Napoli, Manna: "Garnacho e Adeyemi ci piacciono, ma non paghiamo prezzi fuori mercato. Abbiamo paletti anche salariali"

, direttore sportivo del, ha parlato a Dazn nel prepartita del big match che vede protagonista la squadra allenata da Antonio Conte contro i rivali storici dellache il ds conosce bene arrivando proprio da li. Inevitabile parlare del sostituto di Kvaratskhelia con Garnacho e Adeyemi in cima alla lista."Garnacho e Adeyemi ci interessano e ci piacciono, ma non sono gli unici. Valuteremo tante cose e valuteremo anche altre opportunità senza però sforare i nostri parametri."."Purtroppo abbiamo avuto questa cessione che è stata necessaria perché il giocatore ha chiesto di andare via e andava fatta".

"Noi dobbiamo rispettare quelli che sono i nostri parametri non solo di trasferimento, ma anche salariali. Non vogliamo dare aspettative elevate ai nostri tifosi perché non sarebbe giusto per i tifosi, ma ci faremo trovare pronti""Siamo orgogliosi di quello che i ragazzi stanno facendo e di ciò che il mister e i ragazzi stanno portando avanti. Ma abbiamo sempre detto che questo è un percorso. Ad ogni sessione inseriremo dei pezzi, non so se lo faremo ora, ma se non lo faremo ora lo faremo a luglio. Migliorare questa squadra non è facile, avere giocatori forti che ti possano anche aiutare a cambiare la squadra a gara in corso è importante".