Occhio per occhio, dente per dente. Se laha inaugurato il suo nuovo corso societario sfilando alil suo maggiore dirigente, ora la stessa mossa potrebbe essere compiuta dagli azzurri ai danni dei bianconeri.A riportare la notizia è il collega Alfredo Pedullà, secondo cui per il posto di ds, oltre a Pietroe Sean, nelle scorse settimane è stato valutato il profilo dell'attualediventato ora il candidato numero uno per il ruolo

La prossima sarà per il Napoli un'annata di. Dopo il tracollo post scudetto, gli azzurri non possono più sbagliare e hanno intenzione di. Serve scegliere bene quindi i nomi del reset.dopo l'esperienza poco fortunata di. Ecco da dove nasce l'idea Manna, con cui, secondo Sky Sport,uno sgarbo che di certo potrebbe dare uno scossone alla sempre accesa rivalità tra i due club..Trentacinquenne, Manna è stato il deus ex machina del progettoCampano della provincia di Salerno, è stato votato dall'Ussi come "" e portarlo sotto al Vesuvio è un'idea che sta stuzzicando De Laurentiis. Già nella scorsa estate, di lui si era parlato per un eventuale addio alla Continassa dopo l'avvento di Giuntoli. Ora è in pole position per prendere in mano in estate il progetto partenopeo, un Napoli ferito e voglioso di rivalsa potrebbe fare al caso suo.