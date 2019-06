Il Corriere dello Sport svela come Kostas Manolas sia in vacanza a Naxos, la più grande isola delle Cicladi, in attesa di raggiungere i nuovi compagni del Napoli a Dimaro: "Si sta allenando con il Pannaxiakos, il suo primo club, così da presentarsi in forma a Dimaro. Seppur non dal primo giorno di ritiro, in programma dal 6 al 26 luglio: Kostas, infatti, è reduce dalle qualificazioni a Euro 2020 con la Grecia e dunque ha diritto a ferie supplementari rispetto ai colleghi liberi da impegni del genere. L’idea è che possa affacciarsi in Val di Sole a metà del cammino, ma nelle prossime ore non è escluso un blitz a Napoli (o a Roma) per la firma"