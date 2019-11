A pochi minuti dalla sfida di Champions League con il Liverpool, il difensore del Napoli Kostas Manolas è intervenuto a Sky Sport: "Sappiamo di affrontare una squadra che l'anno scorso ha vinto la Champions ed è tra le più forti d'Europa, è difficile ma dobbiamo mettere tutto e provarci fino alla fine per non perdere. Sensazioni durante il viaggio? Penso alla partita e questa non inizia quando fischia l'arbitro, ma dagli allenamenti: la mia sensazione è di essere concentrato per dare il massimo. Formazione? Filosofia e sistema sono sempre gli stessi, vediamo la partita e poi faremo i conti".