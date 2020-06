Kostas Manolas non vede l'ora di tornare in campo. Il difensore del Napoli sta provando a bruciare i tempi per rimettersi a disposizione di Rino Gattuso. Secondo quanto riferito da La Repubblica, il greco sta facendo passi da gigante verso il recupero, ma non verrà comunque rischiato in Coppa Italia contro l'Inter. Possibile un rientro in campionato con il Verona.