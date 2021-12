Nel Napoli che fa la conta degli indisponibili fa rumore un'assenza più di altre, perché ha tratti un po' vaghi e un po' misteriosi. E' Kostas Manolas, sceso in campo l'ultima volta lo scorso 21 ottobre, in Europa League, contro il Legia Varsavia. Calcisticamente parlando, una vita fa. Si è fermato, il greco fragile, prima per uno stiramento al gluteo. Poi, quando sembrava poter tornare a disposizione, ecco la gastroenterite. Un mal di pancia bello lungo, che lo ha tenuto fuori con Sassuolo e Atalanta, due partite nelle quali il Napoli ha tirato su un solo punto.



SIRENE GRECHE - Sarebbe servito Manolas, eccome. Anche se Rrahmani lo ha scalzato nelle gerarchie spallettiane, un po' di sano turnover avrebbe aiutato, soprattutto ora che anche Koulibaly ha alzato bandiera bianca. Ma quella di Manolas è una situazione evidentemente più complessa. I maliziosi collegano il mal di pancia di questi giorni all'Olympiacos, sogno mai celato dell'ex Roma. Già in estate il classe '91 è stato vicino al ritorno in patria, che potrebbe concretizzarsi a gennaio.



Il Napoli stavolta potrebbe lasciarlo andare. L'ingaggio del greco, 4,5 milioni netti a stagione, è pesante. Soprattutto se si parla di una riserva. Il mercato di riparazione è vicino, queste ultime partite di dicembre (Leicester, Empoli, Milan, Spezia) diranno tanto anche sulla voglia che ha Manolas di rimettersi in gioco con il Napoli. Che, dovesse perderlo, sarebbe costretto a trovare anche un sostituto all'altezza. Non semplice in un mercato in cui investire è sempre più difficile.