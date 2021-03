Nell'ultimo periodo Gattuso ha dovuto fare i conti con un'assenza sicuramente importante, quella di Manolas. Il problema alla caviglia lo ha fermato lo scorso 6 febbraio nel match contro il Genoa. In campo solo per i minuti finali con il Sassuolo, quando ha causato il rigore del pareggio in favore dei neroverdi a tempo oramai scaduto.



Oggi Manolas scalpita per il rientro. Il difensore greco non ha dolore alla caviglia, in allenamento ha lanciato segnali incoraggianti e proverà a convincere Gattuso per restituirgli una maglia da titolare domenica all'Olimpico proprio contro la sua ex squadra, la Roma. Lo riporta l'edizione odierna di Repubblica.