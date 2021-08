Sono tanti i dubbi in casa Napoli. Gli incassi nettamente ridotti a causa della pandemia e la mancata qualificazione in Champions nelle ultime due stagioni hanno portato inevitabilmenteProprio per questo il mercato azzurro non è ancora decollato e soprattutto lo stesso presidente azzurro ha dichiarato apertamente che nessuno è incedibile, anche i giocatori più rappresentativi. Così ecco che i Koulibaly e Fabián Ruiz non hanno mai avuto la certezza della permanenza, così come il rinnovo di Insigne non è arrivato.dove è esploso calcisticamente prima di approdare alla Roma nel 2014. Il giocatore sarebbe disposto anche a ridursi l'ingaggio pur di giocare nuovamente in Grecia. Il club di Pireo ha iniziato a parlare con lui proponendogli une ha avuto colloqui sia con Mino- l'agente - che con il, anche se non c'è ancora una trattativa avviata.- Dalla suaQualora dovesse arrivare una cifra interessante la società partenopea non farebbe troppa resistenza perché con la cessione di Manolas si libererebbe di un ingaggio importante dato che percepisce quasi- Considerando queste cifre c'è da guardare la politica societaria dell'Olympiacos: l'investimento più importante degli ultimi anni da parte dei greci è stato l'acquisto di Daniel Pondence dallo Sporting, costato 7 milioni di euro. Ben distante dalle richieste del Napoli,Per il Napoli potrebbe anche esserci la possibilità di fare di necessità virtù. In mediana c'è ancora bisogno di un innesto e proprio in casa Olympiacos sono finiti gli occhi del direttore sportivo Cristiano Giuntoli., centrocampista guineano in forza ai biancorossi.ma va sempre trovato l'accordo giusto dato che non è i greci vorrebbero far cassa.Difficile pensare che resterebbe così, puntando sulla coppia di centrali Koulibaly-Rrahmani e Juan Jesus come prima alternativa. Soprattutto considerando che a gennaio il senegalese sarà fuori per un mese circa causa Coppa d'Africa. Così bisognerebbe trovare immediatamente un sostituto. C'è il nome di Rugani in cima alla lista per sostituire l'ex Roma. Il difensore della Juventus percepisce 3 milioni di euro netti a stagione, sarebbe sicuramente un alleggerimento rispetto ai 4,5 di Manolas.con l'obiettivo di giocarsi le proprie carte visti gli spazi chiusi con Allegri a Torino. L'operazione prevederebbe unUn'altra soluzione porterebbe a Marcosseguito da tempo dal Napoli. Per lui ci sarebbe un investimento importante da fare,Tutto passerà prima dal futuro di Manolas che ha voglia di un ritorno all'Olympiacos, ma di offerte ufficiali ancora non ce ne sono state.