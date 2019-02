Mario Rui e Simone Verdi non saranno a disposizione per la trasferta di Zurigo: il Napoli ha pubblicato il report dell'allenamento e la lista dei convocati per il match di Europa League, andata dei sedicesimi di finale in programma domani alle 21. La nota apparsa sul sito del club azzurro:



"Mario Rui si è sottoposto ad esami strumentali che hanno confermato la distrazione di primo grado al bicipite femorale destro.



Non sarà del match neppure Verdi che ieri in allenamento ha subìto un trauma contusivo al ginocchio destro.



I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Hysaj, Chiriches, Fabian Ruiz, Zielinski, Allan, Diawara, Mertens, Callejon, Gaetano, Milik, Insigne, Ounas".