Mario Rui, terzino del Napoli, ha rilasciato un'intervista in videoconferenza ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:- "Sicuramente il calcio, il quotidiano. Già il discorso di andare al campo e rivedere i compagni e la gente che lavora lì. Le piccole cose che succedono nello spogliatoio e durante gli allenamenti, anche le arrabbiature. Potrei andare avanti tutta la giornata, perché durante l'allenamento le emozioni sono tante".- "Un paio di giorni fa con il gruppo della nazionale abbiamo iniziato a parlare di questo, perché sappiamo che anche lì (in Portogallo, ndr) la situazione è difficile e c'è il rischio che il calcio non professionistico sparisca. Quindi abbiamo avuto quest'idea di aiutare le categorie inferiori. Vero che c'è il campionato maggiore, la Champions League, ma credo che la base venga da lì. Ci sono stato a quei livelli, quindi so cosa vuol dire e capisco quanto sia importante. La voglia di ripartire è veramente tanta e vogliamo fare quello che amiamo di più, ovvero giocare a calcio. Speriamo si possa ripartire il prima possibile. Appena ci saranno le condizioni adatte si riprenderà".- "Ci sono 2-3 compagni con cui scambio messaggi ogni giorno in privato. Ma il nostro gruppo è sempre abbastanza attivo, ognuno cerca di tirare su di morale l'altro, cerca di mettere qualcosa di divertente. Parliamo anche di cose più serie come è giusto che sia. Ma la cosa più importante in questo momento è che ci tiriamo su il morale l'uno con l'altro perché sappiamo che non è facile ciò che tutti stiamo vivendo. Però continuo a vedere il gruppo unito e che si vuole bene".- "La stagione non era delle migliori, ma la squadra aveva intrapreso la strada giusta, battendo anche le squadre più forti in Italia e avendo fatto un bel risultato contro il Barcellona. La squadra era sulla strada giusta, si stava facendo bene in tutti i reparti. Quindi ci dispiace che sia capitato tutto ciò soprattutto in questo momento".- "Diciamo che ci sono cose molto simili. Poi ogni allenatore ci mette il suo e in questo è stato molto bravo il mister, magari a lavorare su cose che la squadra già conosceva aggiungendo altre cose sue molto importanti. In questo momento la squadra seguiva il mister e i risultati si vedevano".- "Riprendere la condizione fisica, che è la cosa più difficile in questo periodo. Anche se da quando ci siamo fermati non siamo mai stati fermi del tutto: ogni giorno abbiamo allenamenti da svolgere, lo staff ci manda lavori diversi. Quindi è vero che non andiamo più al campo, ma fortunatamente abbiamo la possibilità di allenarci da casa con tutto il materiale a nostra disposizione. Dopo aver recuperato la condizione vogliamo continuare sulla strada che abbiamo lasciato. Non sarà facile ma penso che la squadra ce la farà".