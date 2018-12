La Gazzetta dello Sport punta l'indice contro alcuni azzurri, dopo il ko del Napoli in Champions: “Hanno deciso i campioni strapagati, come succede spesso a queste quote. Mario Rui, asfaltato dal Faraone, è la metafora migliore di un Napoli ricco di volontà e limiti, anche fisici. Se hai la tecnica sopraffina del Barcellona, puoi cavartela palleggiando, altrimenti davanti a giganti quali Wijnaldum ed Henderson sei destinato a soffrire. Capitan Hamsik ha confermato il suo tramonto atletico. Insigne in notti speciali fatica ad essere il reuccio del San Paolo”