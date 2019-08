Ci siamo: Hirving Lozano è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Tutto fatto, sciolte anche le ultime riserve. De Laurentiis ha trovato un'intesa pressoché totale con Raiola. Il super agente domenica sera ha fatto tappa a Napoli per incontrare il patron e il ds Giuntoli: il colloquio, durato svariate ore, è stato essenziale per sbloccare l'affare. Il Chucky sbarcherà martedì in Italia, probabilmente a Roma, per sottoporsi nella mattinata di mercoledì alle visite mediche di rito, atto formale ma importante per verificare le sue condizioni, in quanto uscito malconcio dal campo la scorsa settimana contro l'Ado den Hag.



I DETTAGLI - Il Napoli pagherà al PSV i 42 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria del messicano. Di questi, il 20% andrà al Pachuca, il club che lo ha lanciato. Superate le visite mediche, Lozano apporrà la firma su un quinquennale da 4,5 milioni di euro a stagione. Difficile possa essere a disposizione per la prima di campionato, sabato prossimo contro la Fiorentina. Possibile invece vederlo in campo a fine agosto, quando il Napoli farà visita alla Juventus. Lozano, classe '95, nella passata stagione con il PSV ha segnato 17 reti, alle quali ha aggiunto 11 assist.