Napoli, Martinez Quarta il preferito per la difesa. I rapporti con la Fiorentina danno una mano

Il Napoli è alla ricerca di un difensore per rinforzare la propria rosa nel corso della prossima stagione. De Laurentiis cerca un calciatore affidabile che possa sostituire KIm, dato che Natan ha deluso non poco le aspettative che c'erano su di lui.Secondo quanto scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, gli azzurri seguono con interesse il nome diClasse '96, Martinez Quarta è considerato in casa Napoli il profilo di difensore ideale per il futuro e i rapporti ottimi con Commisso potrebbero favorire una trattativa. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2025 e proprio per questo la Fiorentina non si metterebbe di traverso ad una sua eventuale cessione per evitare di perderlo a parametro zero.

