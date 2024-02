Napoli, Mazzarri verso l'esonero: via libera a Calzona con Hamsik

Nuovo ribaltone in arrivo sulla panchina del Napoli. Due giorni dopo il pareggio col Genoa in Serie A e a due giorni dall'andata degli ottavi di finale in Champions League contro il Barcellona sempre in casa, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di esonerare l'allenatore Walter Mazzarri, che a metà novembre aveva preso il posto di Rudi Garcia.



DOPPIO RUOLO - Il prescelto è Francesco Calzona, ex collaboratore di Maurizio Sarri e di Luciano Spalletti. L'italiano, 55 anni, è il commissario tecnico della Slovacchia, che gli ha già dato l'ok a ricoprire il doppio incarico, sedendo anche sulla panchina del Napoli fino a giugno senza lasciare la guida della nazionale inserita nel gruppo D di Euro 2024 con Belgio e Romania. Oggi è previsto il colloquio decisivo tra Calzona e De Laurentiis per definire gli ultimi dettagli dell'accordo.



MAREKIARO - Nello staff tecnico ci sarà anche un grande ex calciatore del Napoli: Marek Hamsik. Lo slovacco vanta il record di presenze con la maglia azzurra (520) e grazie ai suoi 121 gol è terzo nella classifica marcatori della squadra dietro a Mertens (148) e a Insigne (122). Pronto a tornare a Napoli è anche Francesco Sinatti, ex preparatore atletico ai tempo di Spalletti e ora in forza alla Slovacchia con Calzona.