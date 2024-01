Napoli, esordio da incubo per Mazzocchi: espulso dopo 5 minuti, i precedenti in Serie A

Fausto Vassoney

Esordio da incubo per Pasquale Mazzocchi, nuovo acquisto del Napoli che oggi - nella sfida contro il Torino - ha avuto la sua prima occasione in maglia azzurra. Occasione a dir poco sprecata dal terzino di Mazzarri, che si è fatto espellere per un intervento horror a gamba tesa sul ginocchio dell'ex Inter Valentino Lazaro, dopo soli 5 minuti dal suo ingresso in campo. Non l'inizio che l'ambiente napoletano sperava di poter vedere, per quello che è il primo rinforzo del mercato invernale partenopeo.



NON SUCCEDEVA DEL '97 - L'espulsione di Mazzocchi segna un punto di svolta negativo nella storia del Napoli. Per trovare un cartellino rosso all'esordio in una partita della squadra partenopea bisogna risalire infatti al 2 novembre 1997, quando il protagonista fu Marco Zamboni, allontanato dal match contro il Bologna. Per Mazzocchi, inoltre, si tratta della prima espulsione in Serie A, dopo 79 match giocati con le maglie di Venezia, Salernitana e Napoli.



I PRECEDENTI - Ma non è l'unico ad aver inaugurato l'esordio in Serie A con un cartellino rosso. Tornando indietro - neanche troppo - si notano altri episodi simili, in cui il debutto è stato macchiato a causa della troppa foga. Il caso più recente è quello di Luis Maximiano, portiere della Lazio che nella scorsa stagione fu costretto a dire addio al campo dopo soli 6 minuti di gioco nella sfida contro il Bologna. Altri casi in Serie A sono quello dell'esordio di Pawel Dawidowicz con il Verona (dopo 13 minuti in Verona-Bologna 25 agosto 2019), Rodrygo Ely con il Milan (dopo 36 minuti in Fiorentina-Milan del 23 agosto 2015), Nemanja Vidic con l'Inter (espulso al 90' di Inter-Torino del 31 agosto 2014) e Valter Birsa con il Genoa (dopo 12 minuti di Genoa-Atalanta dell'11 settembre 2011. E ancora Mark Van Bommel (espulso all'esordio col Milan contro il Catania, il 29 gennaio 2011) e Felipe Melo (doppio giallo con la Fiorentina contro la Juve il 31 agosto 2008). Emblematica anche l'espulsione di Rolando Bianchi, all'esordio con la Lazio il 27 gennaio 2008 (proprio contro il "suo" Torino).