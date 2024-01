Napoli, Meluso: 'Chiediamo scusa ai tifosi, ora riflettiamo sulle soluzioni. Mazzarri non è a rischio'

Nel post partita di Torino-Napoli, ai microfoni di Dazn parla Mauro Meluso, direttore sportivo del club campione d'Italia: "Ci scusiamo con i tifosi per questa sconfitta e stiamo pensando di fare qualcosa per dare uno stimolo, per cambiare la situazione. Abbiamo avuto anche situazioni negative, gli infortuni, l'assenza di Osimhen, ma non vogliamo prendere scuse e giustificazioni. Riflessioni su Mazzarri? Gode della massima fiducia della società e mia, la sua posizione non è assolutamente in discussione".



Meluso prosegue: "Ci dispiace molto, la squadra è irriconoscibile e parlavamo appunto di apportare subito correttivi per stimolare la squadra e cercare di tornare a una normalità che non c'è anche per tanti infortunati e calciatori che sono andati in Coppa d'Africa. Anche Politano e Juan Jesus non erano al top: non sono alibi, ma una cosa per commentare a 360 gradi il momentaccio. Possibile un ritiro? Domani ci ritroveremo al centro sportivo e valuteremo il da farsi".



Su possibili variazioni tattiche nello schema di gioco: "Con Mazzarri poco fa si è parlato di altro, non di situazioni tattiche. I contenuti non posso riportarli, ma si parlava di correttivi sotto altri aspetti".