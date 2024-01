Torino-Napoli, le formazioni ufficiali: Juric con Sanabria e Zapata, per Mazzarri c'è Cajuste, la scelta su Raspadori

Nell'ultima giornata del girone d'andata della Serie A 2023-24, il Torino di Ivan Juric ospita il Napoli di Walter Mazzarri. Entrambe le squadre hanno raccolto un solo punto nelle ultime due giornate e sia per i granata che per gli azzurri si tratta di un'occasione da non perdere per tornare alla vittoria e muovere la classifica.



TORINO-NAPOLI Domenica 7 gennaio 2024, ore 15 (diretta streaming DAZN)



Le formazioni ufficiali:



TORINO - Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.



NAPOLI - Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.