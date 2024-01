Napoli, mercato e caos a centrocampo: arriva Traorè, spunta Mangala ma è emergenza in Supercoppa

Giovanni Annunziata

Lo scorso anno si parlava del centrocampo del Napoli come un punto di forza eccezionale, elemento fondamentale per la conquista dello scudetto. Quest'anno qualcosa sta mancando lì in mezzo, a partire dal rendimento dei singoli fino alla presenza vera e propria, perché i forfait stanno iniziando a diventare abbastanza frequenti e Mazzarri si ritrova con la coperta corta, cortissima. Finora l'unico movimento di mercato si è registrato con l'uscita di Elmas, che oggi sarebbe stato tanto prezioso. Il tecnico toscano si aspetta qualcosa in più e nel frattempo aumentano le cattive notizie.



EMERGENZA A CENTROCAMPO - È un Napoli decimato a centrocampo. Anguissa è impegnato in Coppa d'Africa, Zielinski tra problemi fisici e distrazioni di mercato non dà garanzie, Cajuste è stato fermato dall'infortunio muscolare accusato contro la Salernitana. Due giorni fa andava in campo Gaetano dal primo minuto che è praticamente l'unico superstite con Lobotka. Adesso bisogna depennare anche Demme, ottimo il suo impatto nella vittoria del derby ma oggi ha lasciato anzitempo l'allenamento in Arabia Saudita.



ECCO TRAORÈ - Sfumato Samardzic, il nome più caldo è quello di Traorè. Perché è ormai fatta per l'ex Sassuolo: domani è previsto il suo arrivo a Villa Stuart, dove si sottoporrà alle classiche visite mediche di rito. Una volta volta che ci sarà l'ok per le sue condizioni fisiche (manca da un po' in campo ed è appena guarito dalla malaria, ma non dovrebbero esserci problemi) avverrà la firma sul contratto. La formula prevede un prestito con diritto di riscatto.



ANCORA A CENTROCAMPO - Non è l'unico innesto da fare, serve di più. Per Barak si lavora al prestito tra diritto e obbligo di riscatto fissato a 6 milioni. La Fiorentina al momento fa muro per la prima ipotesi, in questi giorni entrambe le squadre sono a Riyad e giovedì saranno avversarie in semifinale di Supercoppa. Discorsi tra le società potrebbero essere approfonditi proprio per trovare una soluzione inerente il futuro del ceco. Ecco che spunta Mangala del Nottingham Forest, finito anche in cima alla lista delle preferenze. Ci sono l'ex Toro Lukic, oggi al Fulham, Neuhaus che avrebbe chiesto al Borussia Monchengladbach la cessione e la pista più complicata che porterebbe a Manu Koné, anche lui del 'Gladbach. Ciò che è certo è un Napoli che ha un urgente bisogno di rinforzi in mediana. Non arriverà nessuno in Arabia Saudita, ma al rientro per il prosieguo della stagione Mazzarri dovrà poter contare su una rosa completa e pronta a lottare per rientrare in zona Champions.