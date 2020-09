Altra stagione, stesse gerarchie. In casa Napoli le idee per la porta sono chiare, il titolare è Ospina, la riserva è Meret. Nonostante la sponsorship del patron De Laurentiis, che stravede per l'ex numero della Spal, Gattuso va dritto per la sua strada, la prima scelta è ancora il portiere colombiano, come già successo negli ultimi mesi. Meret dovrà lottare per prendersi una maglia, nel corso della stagione non è da escludere che possa dire la sua, ma nelle sfide di cartello dovrà sedersi in panchina.



COSTA TANTO - Uno scenario che non piace molto al ragazzo di Udine, a 23 anni desideroso di giocare, sentirsi protagonista. Se non potrà farlo a Napoli lo farà altrove. Il suo agente Federico Pastorello è stato nel ritiro azzurro di Castel di Sangro per fare il punto con Giuntoli, che gli ha ribadito la decisione di Gattuso e l'ha messo in guardia sul prezzo: chi vuole Meret a titolo definitivo deve portare 50 milioni di euro, per un prestito oneroso servono 10 milioni. Tanti soldi, che a oggi bloccano ogni tipo di trattativa.



IPOTESI - A Meret si erano interessati Milan e Roma, in caso di addio di Donnarumma e Pau Lopez, ora è l'Inter ha valutare il suo profilo per la stagione 2021-2022, come erede di Handanovic. Un'idea, sponsorizzata dall'agente Pastorello, che trova il gradimento di Marotta, ma che si scontra con la richiesta del Napoli: nessun club compra un portiere che non gioca a 50 milioni.