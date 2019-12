Alex, portiere del, ha salutato l'ex tecnico azzurro Carlocon un messaggio sul proprio profilo Instagram: "È stato un onore e un privilegio essere allenato da un allenatore come te. Grazie per tutto quello che ci hai trasmesso, per avermi fatto crescere come calciatore e come uomo. Un grande in bocca al lupo per il futuro a te e a tutto lo staff".