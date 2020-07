più volte ha mostrato quanto sia genuino e spontaneo. Ce ne sono di calciatori che non amano questo sport, ma non è il suo caso. Il belga ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con la maglia deldove esulta ed è felice, con la seguente descrizione:So che ogni carriera è fugace e ci saranno momenti in cui non avrò le opportunità che sto avendo in questo momento, quindi